Série temática mostra serviços públicos do esporte em MS

“In-Forma-AÇÃO: o que movimenta as atividades de esporte e lazer em MS” é a série temática escrita que divulgará os serviços prestados à população pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) durante a atual gestão (2015-2022).

É uma produção mensal de textos científicos, com publicações sempre às segundas e quintas-feiras nas redes sociais (Instagram e Facebook) e site da Fundação. “O esporte em Mato Grosso do Sul é tratado como política pública essencial pelo Governo do Estado e é imprescindível que divulguemos as manifestações executadas e planejadas pela Fundesporte, que resultam em cursos, projetos, programas e eventos esportivos e de lazer”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

A autoria do conteúdo é da professora doutora Fabiane de Oliveira Macedo, assessora especial da presidência da Fundação. Ela explica que o objetivo da série, com embasamento teórico da área da Educação Física, é apresentar como o órgão mantém seus compromissos, atendendo às demandas das atividades de esportes e lazer em território sul-mato-grossense.

“Vai ser uma produção dividida por meses, temáticas, contendo curiosidades e dados para levar o conhecimento por meio das nossas mídias. A ideia é buscar consolidar as políticas públicas de esporte e lazer em Mato Grosso do Sul, assumida pela gestão do governador Reinaldo Azambuja, que tem sob responsabilidade o diretor-presidente Marcelo Ferreira Miranda”, detalha.

A série de postagens começou na quinta-feira (1º) e tem previsão de término em 30 de dezembro. Neste mês de abril, o tema-eixo será “Movimento e seus conectores em diferentes fases da vida”. “Será sublinhada como as atividades de esporte e lazer estão sob o cuidado dos pressupostos teóricos do desenvolvimento, da aprendizagem e do controle motor, considerando os ciclos da vida humana”, finaliza Fabiane.

Para acompanhar, acesse o site e as redes sociais da Fundesporte:

Facebook: facebook.com/Fundesporte

Instagram: @fundesporte / instagram.com/fundesporte