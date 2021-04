Sem vencedor, Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões

Não houve vencedor para os R$ 5.595.975,25 oferecidos pela Mega Sena na noite deste sábado (4). O prêmio máximo do concurso 2358 sorteado em São Paulo seria para estes seis números 05-09-11-16-43-57. Agora na próxima terça-feira (6) alguém pode levar o prêmio acumulado de R$ 8 milhões no sorteio do concurso 2359.

Mas houve muitos acertando cinco números e a quinta distribuiu R$ 23.700,03. Já quem acertou quatro números levou a quadra em um parcela mais bem partilhada em 3.627 apostas que receberão R$ 616,09.

O próximo sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com exibição simultânea pela RedeTV! (Isso se for o sorteio da Mega porque o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual será em TV aberta, apenas que será um por dia).