Rita Vieira recebe rede de esgoto e moradores celebram asfalto

A rede de esgoto está sendo implantada no bairro Rita Viera, em Campo Grande, e o próximo passo será a tão esperada pavimentação. A luta dos moradores por asfalto nas ruas da região é antiga. Até um abaixo-assinado foi entregue para a prefeitura e, agora, que falta pouco para chegar a essa etapa, a população já está comemorando a vitória.

A licitação da primeira parte das obras foi lançada no começo deste mês e será encerrada no dia 7 de abril. A previsão da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) é de que as vias comecem a ser asfaltadas entre junho e julho.

Segundo a presidente da associação do bairro, Yara Freitas, a implantação da rede de esgoto começou no último dia 22 e os trabalhos devem ser finalizados em agosto. Além disso, a Avenida Rita Viera também passa por duplicação. Para ela, que mora no Rita Vieira há 14 anos e “briga” por asfalto há mais de 10, ver a pavimentação se aproximando é uma vitória. “É muito bom. Trazendo esgoto e asfalto, vem o progresso e o Rita Vieira é um bairro que está crescendo. Tudo melhora, até mesmo a segurança”, ressaltou.

A psicóloga Karoline Serrou mora há 18 anos na Rua Rotterdan, que recebeu a rede de esgoto na segunda-feira (29). Nas redes sociais, ela postou uma foto em comemoração ao início das obras. Segundo a psicóloga, todo o bairro sofre por conta da falta de asfalto, já que apenas as vias que são linhas de ônibus têm a pavimentação, como a Avenida Rita Vieira, Rua Vera Cruz e Mariza de Andrade. “Eu costumo dizer que aqui é ‘Rita poeira’ ou ‘Rita barreira’, porque ou é poeira demais, ou, na época de chuva, lama demais”, brincou. “É uma bênção [a chegada do asfalto], às vezes nem acredito que vai vir”, disse.

Quem também espera pela pavimentação é o enfermeiro aposentado Luiz Carlos Junker, morador da Rua Maria Justina de Souza. A rede de esgoto ainda não chegou a este local, mas Luiz afirma que as equipes devem começar em breve os trabalhos. “Aqui tem muita poeira com a questão da terra. Eu estava esperando pelo asfalto, para mim é algo que vai valorizar minha casa”, ressaltou.

(Texto: Mariana Ostemberg)