Masterchef Brasil anuncia substituta de Paola Carosella

A Band anunciou nesta sexta-feira (26) que Helena Rizzo será a nova jurada do MasterChef Brasil. A chef, que já foi jurada do The Taste Brasil, do GNT, substituirá Paola Carossella ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça.

Nascida no Rio Grande do Sul, a chef iniciou a carreira em 1997, no extinto restaurante Roanne, de Claude Troisgros e Emmanuel Bassoleil e chegou a fazer estágios na Itália e na Espanha. Ao longo da carreira, Rizzo foi eleita a melhor chef mulher do mundo pela revista “Restaurant” em 2014.

Atualmente, é dona do restaurante Maní em sociedade com a modelo e apresentadora Fernanda Lima. Ela se junta à mesa dos jurados, ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça.

“Virei cozinheira quando descobri que podia colocar no prato meus sonhos, inquietações e força artística. Estou muito feliz com o convite da Band para integrar esse time que já é um sucesso. Espero poder descobrir muitos talentos da cozinha pelo país”, afirmou a chef no comunicado.

“Responsabilidade gigante de continuar uma história linda que a Paola Carosella começou e concluiu de maneira brilhante, mulher que tenho enorme admiração!”, escreveu Rizzo em seu Instagram.

No ar desde 2014, o “MasterChef Brasil” é uma produção da TV Bandeirantes com a Endemol Shine Brasil, que prepara a oitava temporada – versão Amadores. A data de estreia ainda não foi definida.

(Com informações: MSN)