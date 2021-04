Mais de 100 kg de drogas estocados são avaliados em 250 mil

Cerca de 111 kg de drogas foram apreendidos estocados em uma casa na noite deste sábado (3). Os entorpecentes foram avaliados em mais de 250 mil reais. O acusado de estocar as substâncias foi preso em flagrante.

O jovem tinha maconha, pasta base e crack na região do Água Boa em Dourados. Ele afirma que as drogas não são dele e que estaria apenas guardando para outra pessoa. Os entorpecentes estavam escondidos embaixo de um sofá dentro de malas.

O suspeito foi flagrado vendendo drogas no jardim Água Boa após denúncias. Ele foi abordado em um Astra por policiais militares da Força Tática do 3º BPM. Com ele estava um papelote de cocaína.

Foi o próprio acusado que revelou aos policiais as drogas estocadas distribuídas em 95 tabletes de maconha que totalizaram 99 quilos da droga, 34 pacotes de past base de cocaína totalizando 10 quilos da droga e ainda 115 gramas de crack.