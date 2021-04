Escola Estatual Vespasiano Martins é reformada durante a pandemia

Hoje, 41 unidades escolares da Rede estão recebendo reformas. Entre as instituições que receberam as melhorias do Governo de MS, está a Escola Estadual Vespasiano Martins, na rua 13 de maio, na Vila Glória, em Campo Grande, que oferta ensino em tempo integral, através do programa “Escola da Autoria”, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

A Escola passou por uma reformulação do prédio histórico, com investimento de R$ 3.078.765,52. Com reformulação, o local atende com visão acadêmica inclusiva e agora é referência no ensino em tempo integral.

O estudante do ensino médio em tempo integral, de acordo com diretor Leossandro, tem à disposição laboratório de ciências, sala de tecnologia educacional, biblioteca, quadra coberta com arquibancadas, nove salas de aulas, banheiros com acessibilidade, rampas e elevadores e adequações para estudantes com deficiência física e intelectual, cozinha amplamente reformulada, com refeitório para atender três refeições, reforma em toda parte elétrica, com instalação de pontos para ar condicionado, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, além de instalação de projeto contra incêndio e pintura geral.

O Diretor lembrou ainda que a EE Vespasiano Martins é unidade polo em atendimento ao estudante com deficiência auditiva, “temos interpretes por área em sala, direção, coordenação e secretaria”, enfatiza Adaminski.