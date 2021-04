Arena Pantanal chega à elite do futebol 7 anos após inauguração

A família Dresch, dona de indústrias de borracha no Mato Grosso e que já havia patrocinado a equipe, comprou a operação do clube em 2009 justamente em razão do projeto da Arena Pantanal e perspectivas de futuro. De alguma forma, uma das iniciativas de Fifa e CBF na época da Copa acabou cumprida com o desenvolvimento do futebol em regiões periféricas. Mesmo que a longo prazo e custo.

No ano inteiro de 2017, o estádio recebeu apenas 22 partidas, o que motivou um processo de “reutilização” de suas áreas, ou seja, aproveitar o prédio público ocioso para alguma função útil.

Atualmente, além dos jogos do Cuiabá e de outros clubes da região metropolitana, a Arena Pantanal abriga a Escola Arena (Escola Estadual Governador José Fragelli, para cerca de 400 alunos do 7º ano Fundamental até o 1º ano Médio), a secretaria adjunta de Esporte e Lazer do Estado, uma unidade do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), um centro de arrecadação de alimentos e também o Centro de Triagem da Covid na capital.

E, como em outras partes do país, o estádio também acabou aproveitado na operação de combate à covid-19. O Centro de Triagem de covid-19 foi instalado desde o início do crescimento do primeiro pico da pandemia, em julho de 2020. O Governo do Estado implantou o espaço para oferecer atendimento e tratamento primário, que inclui a testagem, como forma de evitar o agravamento da doença em pessoas que apresentam sintomas leves