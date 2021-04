Segunda Era Cuca traz mesmos reforços da primeira

De Pierre a Tchê Tchê, a segunda Era Cuca, apesar dos momentos serem totalmente diferentes no Atlético,incluindo a qualidade do time, há algo recorrente: os contratos dos volantes de confiança. A “coincidência” tem dez anos de distância. Lá em 2011, Pierre estava encostado no Palmeiras. Hoje, ele não está na mesma situação no São Paulo, mas deve ser cedido devido a situação financeira do Tricolor Paulista.

O clube paulistano precisa reduzir a folha salarial, por isso, aceita o empréstimo do jogador por um ano. O Atlético precisa pagar o salário que é de cerca de meio milhão. Já o outro reforço, Tchê Tchê foi revelado pelo Audax. Ele tem 28 anos, trabalhou com Cuca em 2015 sendo campeão brasileiro pelo Palmeiras. Ele fez parte da seleção da Bola de Prata, prêmio tradicional da competição.

Em 2019, ele voltou a ser comandado por Cuca, desta vez no São Paulo. Foram 5 milhões de euros ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para trazer o volante.

Mas, será preciso ganhar o espaço já que, na disputa, têm três volantes: Allan, Jair e Alan Franco. Foram eles que mais atuaram na última temporada. Na sequência cada um atuou em 48, 44 e 38 Ao todo foram 57 partidas na competição.

Tchê Tchê tem 44 confrontos. Comparando, pois esta atuação é durante nos períodos pré e durante pandemia, proporcionalmente, ele é o volante com maior participação em jogos com 86%. Depois são 84% de Allan e Jair fecha com 77%.

Além deles, ainda há Nathan. Ele já foi usado como segundo volante no Atlético, posição que também foi atuada pelo argentino Zaracho e o colombiano Dylan Borrero. Com Tchê Tchê no Galo, o clube chega ao quarto reforço em 2021, que conta com um timaço:o atacante Hulk, o meia Nacho Fernández e o lateral-esquerdo Dodô.