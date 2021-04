“Quem escolhe mulheres candidatas é homem”, afirma senadora

A diminuição da capacidade da mulher na política vem principalmente da composição das executivas dos partidos. É o que acredita a senadora Simone Tebet que quer ver diretórios dos partidos com 30% de mulheres. Ela as quer campeãs de voto vindo à frente e assumindo a responsabilidade com representatividade e vontade de fazer política. Assista a o vídeo acima. Abaixo o vídeo completo.



Essa fala é da participação dela na live da CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), essa semana, Sobre empoderamento da mulher. Abaixo o vídeo completo.