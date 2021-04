Presos com cocaína levariam 15 mil reais

Os três presos pela polícia Rodoviária Federal (PRF) com 21,6 Kg de pasta base de cocaína e na tarde de quinta-feira (01), em Bataguassu, levariam R$ 15 mil pelo trabalho.

A droga foi localizada no banco traseiro, motor e laterais do porta-malas do veículo GM/Classic, abordado por policiais rodoviários federais no km 16 da BR-267. No veículo estavam uma mulher e dois homens.

O motorista confessou que pegou o carro preparado na cidade de Corumbá (MS) e entregaria na cidade de São Paulo (SP), e que todos os ocupantes do veículo receberiam a quantia de R$ 5.000,00.