Polícia acaba com briga generalizada e apreende armas

Nesta sexta (2), por volta das 23 horas e 20 minutos, uma guarnição policial militar foi acionada via 190 para verificar uma briga generalizada na rua Barbacena , no bairro Jardim Vitória, em Ponta Porã.

Ainda havia denúncia de pessoas armadas e ameaças no lugar. Ao chegarem no local, os policiais flagraram uma camionete da marca GM/S10 de cor preta teria fugido imediatamente ao avistar a viatura da PM.

Em perseguição, o veículo foi alcançado e abordado. O motorista de 41 anos ainda resistiu à prisão Foi necessário a utilização de força proporcional e moderada, com técnicas de imobilização pessoal para contê-lo.

Ao revistarem o veículo encontraram uma pistola cal.9mm da marca BRNO ALFA da República tcheca, uma espingarda cal.12 da marca ARMATAC com numeração raspada, uma espingarda cal. 20 da marca CBC, além de oito munições de calibre 12. O motorista foi preso e encaminhado junto com as armas e o veículo até a delegacia de polícia civil.