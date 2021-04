Milionário deste sábado pode vir da Mega com R$ 6 milhões

O novo milionário do Brasil pode surgir neste sábado(3) se jogar e ganhar a bolada de R$ 6 milhões do concurso 2.358 da Mega-Sena. Acompanhe às 19h (horário de MS), o sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h (Horário MS) nas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo aplicativo Loterias Caixa. A aposta de seis dezenas custa R$ 4,50. No caso dos jogos feitos no site ou aplicativo, o valor mínimo do carrinho é R$ 30.

Caso o apostador ganhe sozinho poderá comprar 150 carros populares de R$ 40 mil cada. Já quem apostou na Dupla de Páscoa é bom ficar atento para a prorrogação e não perder o prêmio de R$ 30 milhões. Agora o sorteio acontece dia 17 de abril. Segundo a Caixa, os recibos das apostas que indicam a data anterior do sorteio (3 de abril de 2021) continuam válidos e concorrerão normalmente.