Jovem é preso após comprar revólver em Campo Grande

Na manhã deste sábado (3), por volta das 12h15, uma equipe do Batalhão de Choque investigou e prendeu um jovem de 28 anos, após uma denúncia sobre um ponto de negociação de armas na região do bairro Estrela Dalva, no norte de Campo Grande.

Segundo informações, os agentes inicialmente tentaram abordar um veículo golf prata. Em seguida, o motorista tentou fugir da equipe policial, mas acabou sendo abordado a algumas quadras do local.

O suspeito ainda tentou dispensar um revólver calibre .38, porém foi encontrado pelos policiais do choque. Na sequência ele foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e conduzido para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)