Homem é baleado no peito com a própria arma

Estar armado pode acabar mão para quem porta a arma. Foi o que aconteceu na tarde desta sexta-feira (2), em uma briga de vizinhos.

Um homem levou um tiro no peito depois de discutir com seu vizinho em Campo Grande, no Bairro Alves Pereira. De acordo com testemunhas, a arma do crime era do próprio homem que foi ferido.

Ser baleado no tórax após pegar a arma para se defender foi o comentário na região. Os moradores que estavam no local confirmaram que dois vizinhos do bairro se envolveram em uma briga. Durante a discussão, um teria pegado uma arma de fogo na suposta intenção de atirar contra o outro.

Não foi assim que terminou a história. O vizinho sem arma, desarmou o outro durante a discussão e disparou duas vezes contra o homem.