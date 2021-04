Grupo Casa retoma atividades e acredita em ano melhor

De Casa Nova

O Grupo Casa está de lar novo e adaptado para enfrentar o que vier em 2021, até porque não acredita que possa ser pior que 2020. Cheia de novidades, a responsável pelo Coletivo de Artistas, Lígia Pietro tem absoluta certeza que qualquer possibilidade agora é uma grande esperança. No novo local estão sendo feitas vaquinhas para a reforma e também há o apadrinhamento de bolsistas. Com todas as medidas de seguranças aplicadas, Há quatro turmas de adultos e duas turmas de crianças ainda com vagas abertas.

Lígia fala da necessidade do teatro, do conhecimento e do autoconhecimento. Para ela, as pessoas estão com muita necessidade de encontrar alguns caminhos para elas mesmas. “O teatro faz isso. O teatro coloca o sujeito diante do próprio sujeito. Faz com que ele mergulhe nessa busca a partir dos exercícios, dos jogos e do encontro e no teatro só existem em relações. A arte do encontro. Isso vai fazer este efeito de que eu só me reconheço no outro”, explica. Lígia reforça que passamos 2020 sozinhos e estamos com a necessidade de encontrar essa outra pessoa e de se encontrar a partir deste outro.

“Esse ano é muito bom para o teatro porque é um ano que todo mundo está precisando do outro para se reconectar já que ficamos muito tempo sozinhos. Então que venha a vacina logo para a gente se reencontrar”, destaca. A atriz e diretora, já ministrou três aulas para crianças e adultos este ano. As aulas são com um número reduzido de pessoas, todo mundo distante um do outro, todos usando máscara, de tempo em tempo a passam álcool nas mãos, que está sempre à disposição. “E isto é muito estranho. Fazer teatro sem encostar no outro é uma coisa estranha. A gente fica com desejo, com vontade de encostar, mas a gente não pode. Então, estamos seguindo assim. Está funcionando. Está muito bonito. A gente já fez três aulas de cada turma e está bem bonito o processo. Tanto para os atores quanto para os adultos e crianças. A gente teve que abrir uma turma a mais adulta porque lotaram as três turmas”, pontua.

A existência do teatro é uma comemoração de Lígia Pietro, que destaca que apesar da desvantagem do querer abraçar, encontramos outras formas de se relacionar e de fazer o encontro acontecer além do toque. “A gente tem o olhar que a máscara deixa e um corpo todo que fala que não precisa tocar”, explica apontando as novas aventuras deste semestre que incluem, além da nova sede nova, a reconstrução de uma nova realidade que ficou distorcida com esta pandemia, os ensaios e espetáculos novos.

“Estamos produzindo para este primeiro semestre a webséries nós 4. É muito gostosinha São histórias autorais. São 4 atores em cena utilizando de material reciclável que as crianças conseguem confeccionar e brincar em casa com público voltado para a infância. Vamos estrear em março uma série de 4 espetáculos também. Cada espetáculo uma história com um personagem. O primeiro é Baltazar Coração de Menino”, revela. Os eventos serão divulgados nas redes sociais e a cada estreia. Estes sãos os objetivos dos seis meses iniciais de 2021. O Grupo Casa também está em produção, além da montagem das mostras infantis e do processo do Texto em Cena com os adultos.

Produção

Websérie #Nós4 e a série de espetáculos: “Baltazar, coração de menino”, “Tininha, coração de menina”, “Rosa Maria, coração de mulher” e “Catarina, coração de bicho”. No fim do semestre ainda acontecem a “Mostra Grupo Casinha” (crianças) e o “Texto em Cena” (adultos). Ainda tem vagas abertas para as turmas de adulto de segunda de 19h as 21, e para crianças sábado das 14h às 16h e das 16h às 18h.

A nova sede do Grupo Casa – Coletivo de Artistas fica na Rua Euclides da Cunha, nº2005, no bairro Santa Fé em Campo Grande – MS. Seu jardim terá saraus de poesias, pequenas apresentações para a família inteira, curtindo teatro ao ar livre, e com aulas de teatro em um ambiente arejado e bem distribuído. O Grupo Casa acredita em parcerias, no trabalho coletivo e colaborativo. Conheça os projeto, valores e proposta de apoio. O Grupo chama apoiadores e padrinhos para ajudarem futuros atores e na reforma do novo local. Os endereços virtuais do grupo são: www.teatrogrupocasa.com.br, contato@teatrogrupocasa.com.br, e Insta: @teatrogrupocasa. Os contatos são Ligia Prieto: (67)98185-9774 e Kelly Figueiredo: (67) 99618-2852

O Grupo Casa, desde março de 2014, ocupa a cidade de Campo Grande – MS com mais de 40 espetáculos. Nesses 7 anos, de trabalho e existência, mais de 800 alunos já passaram pelo projeto. Em 2021 o coletivo abre as portas novamente para receber os alunos e o público, da forma mais segura, de acordo com as normas da OMS e seguindo os decretos municipais e estaduais. Atende pessoas a partir dos seis anos de idade com turmas limitadas em 8 alunos. No espaço, oferece em parceria com a Produtora Bolt Films e com a Badaiá Vivências Artísticas, que todos os sábados pela manhã oferece oficinas literárias voltadas para bebês.