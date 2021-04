Fim de semana quente e seco em Mato Grosso do Sul

Estamos em pleno outono, mas nada de frescor neste fim de semana (03 e 04). A previsão é de altas temperaturas e baixa umidade do ar em todo Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima,este sábado (3),o dia está de parcialmente nublado a claro e provavelmente nada de chuva.

Em Campo Grande agora faz 27 graus com sensação de 26 graus e máxima de 34 graus,a mínima chegou a 21 graus. A umidade relativa do ar está em 50%, a máxima é de 55% e a mínima 26%. No restante do Estado a umidade varia de 70% a 25% ao longo do dia. De acordo coma OMS (Organização Mundial de Saúde) abaixo de 30% é necessário aumentar a ingestão de água , umidificar ambientes e evitar a prática de atividades físicas nas horas mais quentes do dia. AS temperaturas variam de 15°C a 37°C.

Os ventos ficam de intensidade fraca a moderada.