‘Eu errei ao escolher o Corinthians, me deve um monte’, diz Boselli

Depois de ter deixado o Corinthians, o atacante Mauro Boselli deu uma entrevista polêmica ao site 90min. O argentino entendeu que seu desempenho pelo clube foi abaixo do esperado, mas também ressaltou o dinheiro que tem para receber e disse que tomou a decisão errada ao decidir jogar pelo Timão.

Outra situação que incomodou o atleta foi a exposição da não renovação de seu contrato com o clube. Na série Acesso Total, exibida pelo Sportv, a decisão de não prolongar o vínculo entre as duas partes foi mostrada a todos, sem autorização do argentino, segundo ele próprio.

“Obviamente, eu não fui consultado. Ninguém me disse: ‘Olha, vamos mostrar esse episódio da demissão’. Eu também não esperava que fossem mostrar isso. Mas foi uma formalidade, mais para as câmeras do que pra outra coisa. Eu já sabia, dois ou três meses antes, que não seguiria no Corinthians. Me doeu depois. Me dá um pouco de tristeza pela forma como expuseram na televisão. Mas é parte do que é o Corinthians e do que precisam vender para fora do clube”.

Por fim, Boselli ainda fala sobre a situação da dívida do Corinthians, de quase 1 bilhão que ainda devem ser pagos pelo clube, 121 milhões são para jogadores. Quanto a sua parte a receber, o argentino não fala em números, mas diz estar em contato com a direção para acertar os valores em artraso: “O Corinthians ainda me deve um montão de dinheiro. Estamos vendo uma forma de poder saldar essa dívida”

