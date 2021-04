Bolsonaro será vacinado por Queiroga

Sob o risco de ser reinfectado com uma das novas cepas do vírus, o presidente Jair Bolsonaro vai ser vacinado pelo novo ministro da Saúde,o cardiologista Marcelo Queiroga neste sábado (3). Pelo menos são as informações confirmadas por fontes do jornal Correio Brasiliense. O presidente já contraiu o vírus em julho de 2020, mas pode não ter mais os anticorpos contra o novo coronavírus.

Hoje a rede pública de saúde do Distrito Federal começa a imunização para pessoas com 66 anos, idade de Bolsonaro. O Correio Brasiliense ainda afirma que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) tem alertado o presidente sobre os riscos de ele ser reinfectado. O presidente é do grupo de risco e seus subordinados querem que ele se vacine o quanto antes para evitar futuras complicações de saúde mais sérias. A Vacina escolhida é a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz.

O local da vacinação ainda não foi escolhido e a decisão está a cargo do GSI. A Pasta não quer um lugar de grande exposição ou que comprometa sua segurança.

Um estudo liderado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outras instituições brasileiras, apontam casos confirmados de reinfecção pela covid-19 mesmo em pessoas que têm imunidade contra o vírus. Pelo menos quatro cepas mais agressivas do novo coronavírus já foram identificadas pela Secretaria de Saúde do DF (Distrito Federal), inclusive a que surgiu em Manaus.