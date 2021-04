Agentes penitenciários estão vacinando em Mato Grosso do Sul

Os profissionais da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e outras forças da segurança pública que atuam em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul iniciaram a vacinação contra o coronavírus, neste sábado (3).

No primeiro momento, estão sendo imunizados servidores da ativa a partir de 41 anos que atuam em Campo Grande, com nomes nas listas encaminhadas pelas forças de segurança, representando mais de 3,1 mil policiais e agentes. Os aposentados seguirão os calendários de idade estabelecidos pelos órgãos de saúde.

Ao todo, serão vacinados 888 agentes penitenciários que atuam em unidades penais, assistenciais e administrativa da Capital. Além disso, também foram enviadas listas dos procuradores de entidades públicas e dos servidores cedidos para outros órgãos.

No interior, em alguns municípios os critérios utilizados tem sido a imunização inicial dos profissionais com idade acima de 40 anos. Posteriormente será estendida às outras faixas etárias, contemplando todos os servidores. A aplicação das vacinas é organizada pelas secretarias municipais de saúde.