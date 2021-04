Pai e filho que tentaram matar jovem no tijuca são presos

Dois homens, pai e filho, tiveram mandato de prisão cumprido por equipes do Batalhão de Choque nesta sexta-feira (2) em Campo Grande. Os réus são acusados de tentarem matar esfaqueado um rapaz de 26 anos durante uma uma briga de bar, em maio do ano passado, 2020, no bairro Jardim Tijuca.

A medida de apreensão foi decretada no início de março deste ano, após investigações e diligências do delegado Mikail Farias da 6º Delegacia de Polícia Civil. As informações do caso afirmam que a vítima estava em um bar na companhia de amigos e no mesmo estabelecimento estava o autor como filho e um adolescente de 17anos.

O jovem foi provocado pelo autor, ignorou, mas quando resolveu ir embora começou uma briga no local, sendo que o autor buscou uma faca em seu veículo Ecosport e esfaqueou no braço um amigo que estava na companhia da vítima que foi atingida no abdômen.

Esfaqueado, o jovem foi carregado por seus amigos e levado para sua residência que fica próxima ao bar. Eles começaram a gritar por socorro e a irmã da vítima que estava dormindo saiu para ver o que estava acontecendo.

Mas, quando entravam na casa foram surpreendidos pelo autor em seu caro que em alta velocidade atingiu o muro e o portão da casa. O carro ficou danificado e os autores acabaram fugindo. Na época, a PM fez rondas, mas não conseguiu localizar os autores, sendo que as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

Uma das vítimas quase teve a perna amputada, tendo ficado internado por vários dias, sendo necessárias aproximadamente oito cirurgias para reconstituir a perna.

