Novos leitos em UPAs da Capital devem começar a operar na próxima semana

Com a superlotação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Campo Grande, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) deve ampliar na próxima semana 44 leitos clínicos com suporte de oxigênio para o tratamento de pacientes com COVID-19. Essa medida será implementada nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Universitário e Vila Almeida.

Em entrevista à TV Morena do dia 26, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, falou sobre a ampliação “Nós vamos remodelar as duas UPAs para receber esses pacientes em melhores condições, com o uso de medicamentos que normalmente, só são encontrados nos hospitais”, afirmou.

Em audiência de conciliação realizada no dia 25 de março, por intermédio do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), ficou definido que o Estado e o município de Campo Grande devem ampliar os 44 leitos clínicos com suporte de oxigênio para o tratamento de pacientes com COVID-19 até o dia 5 de abril, sendo 20 leitos no prazo de cinco dias. Os demais 20 leitos devem ser habilitados em até 10 dias.

Diante da escassez de recursos humanos, o MPMS propôs o apoio do Exército, Marinha e Aeronáutica na disponibilização de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. O Ministério Público sugeriu ainda, o suporte da UFMS (Universidade Federal de MS), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e Uniderp (Universidade Anhanguera), instituições que, conforme informações solicitadas pelo Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem), possuem cursos de residência dos mencionados profissionais que auxiliarão na ampliação de leitos de UTI e clínicos.

