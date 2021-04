Na Capital, maior parte da população teme mais a COVID do que perder o emprego

Levantamento com 1.200 pessoas mostrou que 58% sente mais medo de ser infectado

Com a ameaça da crise econômica gerada pela pandemia, o maior medo da população de Campo Grande é de ser infectado pela COVID-19. É o que mostra a pesquisa do Instituto Ranking Brasil – Pesquisa, Consultoria e Mídia, feita por telefone em todas as regiões da cidade. O levantamento ainda ouviu opiniões sobre as medidas restritivas adotadas pela prefeitura e quem é favorável ou não ao lockdown, medida considerada a mais extrema para conter o novo coronavírus.

O estudo ouviu 1.200 residentes da Capital com 16 anos ou mais. Na região do Anhanduizinho, 346 entrevistas foram feitas, enquanto na região do Bandeira, foram 160. No Centro, 121 pessoas opinaram sobre a pandemia e no Imbirussú foram 151. No Lagoa, Prosa, Segredo e os distritos de Anhanduí e Rochedinho, foram ouvidas 158, 121, 139 e 4 pessoas respectivamente. Os dados foram colhidos entre os dias 26 e 31 de março de 2021.

A pesquisa é do tipo quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário. A margem de erro é de 2,75% para mais ou para menos.

O levantamento do Instituto Ranking Brasil revelou que 58,25% dos entrevistados têm mais medo da COVID-19 do que do desemprego. Os que temem ficar fora do mercado de trabalho somou 35,42%. O índice de pessoas que não souberam responder ou não quiseram opinar foi de 6,33%.

