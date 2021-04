Mulher espancada a pauladas pelo marido é socorrida para UPA

Um homem de 48 anos espancou a própria esposa com um pedaço de pau. A vítima tem 43 anos e teve que ser socorrida pela equipe de (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Samu, com vários ferimentos pelo corpo e encaminhada para aUpa (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher contou que estava em uma residência do casal, localizada no jardim Los Angeles, quando foi atacada, com pauladas nas pernas, o autor também a lesionou no pulso. Ele fugiu e até o momento ele não foi localizado. Não se sabe o que motivou a briga do casal, o caso foi registrado na Deam e será apurado.