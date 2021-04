Jhonny Florêncio Biancão Lopes, o médico que havia sido desenganado para a covid-19, teve alta nesta quinta-feira (1) após de quase 100 dias internado em razão do coronavírus. Jhonny foi hospitalizado no dia 26 de dezembro de 2020 por complicações da da doença.

Durante sua internação, o médico sofreu parada cardíaca, sangramento no cérebro e outras infecções desde que entrou no hospital. No dia 12 de março, Biancão saiu do CTI e foi para o quarto.