Hemosul apela para doações de sangue na Semana Santa

O Hemosul está com estoques em situação de alerta, principalmente O-, O+ e A+ e por isso, apela para doações na Semana Santa.

O Hemosul Coordenador funcionará no sábado (3) das 7h às 12h; retorno de atendimento segunda-feira (5).

Em abril, o Hemosul Coordenador abrirá no segundo sábado do mês, dia 10, das 7h às 17h. No Hemosul da Santa Casa, os atendimentos retornarão na segunda-feira (5).

(Confira mais na página A6 da versão digital do jornal O Estado)

Veja também: