Final de semana será de calor e máxima pode chegar a 40°C

Os termômetros voltam a subir a partir de hoje, sexta-feira (2) em todo Mato Grosso do Sul com tempo abafado. As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu parcialmente nublado. Existe a possibilidade de as áreas central e oeste do Estado registrarem céu nublado. A expectativa de chuva é baixa para esta sexta-feira.

Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 25% a 75% ao longo do dia, e ventos de intensidade fraca a moderada. A mínima estimada para esta sexta-feira no Estado é de 14°C e a máxima pode chegar aos 39°C. Na capital a variação pode ser de 20°C a 33°C.

As condições para o final de semana em Mato Grosso do Sul são de céu claro a parcialmente nublado, com sol entre nuvens e baixa expectativa de chuva. A partir de domingo (4) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima aumento de nuvens com céu parcialmente nublado a nublado e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas sobre as regiões norte e pantaneira.