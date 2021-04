Capitólio entra em lockdown após homem atropelar policiais

O Capitólio, complexo onde está localizado o Congresso dos Estados Unidos, em Washington (DC), foi colocado em lockdown na tarde desta sexta-feira (02) após um veículo furar o bloqueio policial da área.

A Polícia do Capitólio, por meio do Twitter, relatou que um carro avançou contra a barreira policial posicionada em frente ao prédio, na Avenida da Constituição. O piloto e autor do atentado teria atropelado dois agentes que estavam posicionados na barricada. De acordo com a agência Associated Press, um dos suspeitos foi baleado e se encontra em estado grave.

Por hora, está proibido entrar e sair dos edifícios do complexo .

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021