Bolsonaro gastou mais de R$ 2,4 milhões em passeios nas férias

De 18 de dezembro de 2020 a 5 de janeiro deste 2021 o presidente Jair Bolsonaro torrou R$2.452.586,11 dos cofres públicos. O gasto está relacionado aos 17 dias de descanso em que o presidente esteve em Santa Catarina e Guarujá, ocasião em que protagonizou aglomerações sem uso de máscaras, mesmo diante dos altos números de mortes provocadas pela Covid-19.

Os dados estão no ofício n° 57/2021/SE/GSI/GSI/PR, do Gabinete de Segurança Institucional. Obtido pelo deputado federal Elias Vaz (PSB) e divulgados nesta quinta-feira (1º-abril)

O parlamentar só obteve a informação agora, 3 meses após fazer o requerimento.

No ofício, estima-se que apenas a manutenção e combustível dos aviões usados pelo presidente tenham custado R$ 1.053.889,50. Esse tipo de gasto é computado em dólares, que somaram U$ 185 mil. A conversão foi feita pela equipe do deputado.

Estão inclusos nessa rubrica a locomoção terrestre, aquática e aérea do presidente, da sua família, de convidados e da equipe de profissionais que os acompanhou. Já o gasto com diárias da equipe de segurança ficou em R$202.538,21. “É um tapa na cara do brasileiro. Em plena pandemia, quando o Brasil registrava quase 200 mil mortes, o presidente torrava o dinheiro do povo com passeios. Enquanto isso, falta comida no prato de milhares de cidadãos atingidos em cheio pela crise”, disse o deputado.

O ofício informa que a despesa com cartão corporativo nas férias de Bolsonaro foi de R$1.196.158,40.

Os gastos nesse campo podem incluir desde hospedagem e alimentação até a contratação de profissionais ou empresas terceirizadas para prestação de serviços.

“Justamente em dezembro, quando o presidente cortou o auxílio emergencial alegando falta de recursos, teve um gasto milionário com férias. O valor total, mais de R$2,4 milhões, daria para pagar o benefício de R$300 para cerca de 8 mil pessoas. Mas a prioridade de Bolsonaro não é socorrer os mais atingidos pela crise”, concluiu Elias Vaz.

Texto: Poder 360