Bolsonaristas lançam tag #OBRASILAMAOBOLSONARO e agita web

No topo dos assuntos mais comentados do twitter desta sexta-feira (2), está a tag #Obrasilamaobolsonaro. Em um post, uma ‘usuária’ afirma: “impossível não amar um presidente que tem Deus no coração”. Outro bolsonarista diz, “estamos vivendo a maior revolução de infraestrutura no Brasil dos últimos 40 anos”.

Atualmente, o Brasil é considerado o celeiro da pandemia e soa como ameaça a outros países por ser a nação que menos imunizou, além de não possuir protocolos básicos para estudos de novas variantes, tendo em vista que a P1, Brasileira, foi detectada no Brasil pelo Japão.

As manifestações de apoio a Bolsonaro, surge em em meio à uma crise sanitária agravada pela negação do presidente e seus aliados, em pouco mais um ano de pandemia, negligenciando o uso de máscara, mandando as pessoas irem às ruas para manifestações, e dirigindo na contramão dos governadores e prefeitos nas medidas restritivas de isolamento social. Hoje o Brasil soma 325.559 mil de mortes pela doença e 12.842.717 casos confirmados.

Texto: Karine Alencar