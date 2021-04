Acidente com capotamento na Zahran deixa dois feridos

Na manhã desta sexta-feira (2), um acidente de transito envolvendo dois carros na Avenida Eduardo Elias Zahran, resultou em um capotamento e duas vítimas. As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgência).

Segundo informações de populares, a batida se deu no momento que um veículo Volkswagen Polo seguia pela rua Rui Barbosa e o veículo Cobalt seguia pela Avenida Eduardo Elias Zahran, quando no cruzamento das vias houve a colisão. No Cobalt estavam pai e filho e no outro carro três ocupantes.

Já o motorista do Cobalt, alegou que o motorista do Polo teria avançado o sinal vermelho provocando o acidente. Mas, de acordo com o motorista do Polo, quem avançou o sinal seria o veículo Cobalt, sendo que com a batida o carro Polo acabou capotando. Os dois motoristas tiveram ferimentos leves e foram levados para a Santa Casa de Campo Grande.