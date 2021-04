Vídeo: mulher cai dentro do córrego na Ernesto Geisel

Na manhã desta quinta-feira (01), uma mulher de aproximadamente 50 anos caiu dentro do córrego na Av. Ernesto Geisel com a Av. João Rosa Pires. Segundo as primeiras informações de populares que presenciaram o acidente, relataram a equipe do jornal O Estado que está no local, que ela estava apoiada no corre mão e de repente se desequilibrou e caiu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e a vítima foi resgatada com fraturas nas duas pernas, além de provável traumatismo craniao e muitas dores pelo corpo. Ela será levada para a Santa Casa de Campo Grande.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta