Sem estrutura, consórcio cobrará de R$10 a R$90 por pedágio na MS-360

Sem duplicação de pista e com vários buracos, o Consórcio Way 306 corre contra o tempo para preparar a rodovia estadual para cobrança de pedágio que, a partir de sexta-feira (09), terá taxa que varia entre R$10 e R$90.

Foi homologado pela Agepan, na terça-feira (30), a portaria com as tarifas de pedágio que variam entre R$5 para motos, R$10 para carros e até R$90 para caminhões com reboque. A rodovia contará ainda com três praças de cobrança entre os municípios de Cassilândia, Costa Rica e Chapadão do Sul.

Com aval de cobrança a partir do dia 09 de abril dado pela Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), a rodovia MS-360 não foi duplicada e nem possui terceira faixa para iniciar a cobrança de pedágio. A medida até havia sido adiada pois a estrada estava tomada por buracos, e agora, a empresa se apressa para concluir as obras de melhoria antes da ativação do serviço.

Confira abaixo o valor as tarifas para cada classe de veículos: