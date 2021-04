Pela primeira vez, Brasil aplica mais de 1 milhão de doses da vacina contra Covid-19 em 24 horas

Nesta quinta (01), o Brasil atingiu a marca de mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, somando primeira e segunda dose. 963.429 pessoas receberam a primeira dose e outras 131.933 a segunda, totalizando 1.095.362 aplicações.

Mesmo com irregularidades na distribuição de vacinas, o país bateu recorde de vacinação já no início do mês, atingindo a meta proposta pelo novo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que na quarta-feira (31) falou sobre o assunto durante audiência pública na Câmara dos Deputados.

