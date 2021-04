Governo Estadual autoriza retorno do comércio e aulas

As medidas valem por tempo indeterminado

O governo do Estado publicou em edição extra do Diário Oficial de quarta-feira (31) o decreto que permite escolas, academias, salões de beleza e demais prestadores de serviços a reabrir a partir de segunda-feira (5).

O governador Reinaldo Azambuja também anunciou que Mato Grosso do Sul terá horários diferentes de toque de recolher e que as atividades econômicas estarão liberadas para reabrir as portas.

Novo toque de recolher

Na Capital, ficou estabelecido o toque de recolher entre 21h às 5h. Outras regiões com bandeira laranja, o recolher obrigatório começa 22h e acaba às 5h.

Com a criação de 3 horários diferentes de toque de recolher, apenas 2 municípios com bandeira amarela estão livres dessa restrição: Jaraguari e Rochedo. Veja também: Justiça proíbe diminuição de restrição por parte dos municípios