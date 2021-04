Mudanças no Pix já começam a valer em abril

A partir de 1º de Abril, os usuários da ferramenta Pix poderão incorporar suas lista de contatos ao serviço. Com a verificação das chaves registradas, a nova funcionalidade se aplicará ao número de telefone celular e endereço de e-mail do cliente.

“Esta funcionalidade possibilita que as instituições verifiquem se um telefone ou e-mail que está na agenda do celular do cliente são chaves Pix, com a intenção de facilitar e tornar mais segura a escolha do recebedor do Pix pelo pagador”, explica Ivo Mósca, coordenador da Subcomissão de Pagamentos Instantâneos e porta voz do grupo de Segurança da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

A novidade tem a intenção de minimizar erros de digitação, agilizar pagamentos e de trazer uma maior segurança aos usuários. Após atualização do aplicativo do banco no qual o Pix está cadastrado, o próprio aplicativo coletará as informações de e-mail e contato e passará para o Banco Central. A consulta dos dados revelará quais deles são uma chave Pix ou não.

A nova função é opcional, e o compartilhamento de dados só irá ocorrer se o cliente cadastrar a chave e concordar com os termos de consentimento, podendo também excluir a chave Pix a qualquer momento.