Instituto faz apelo para levar Páscoa à comunidade

Com o intuito de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, o Instituto Maná do Céu para os Povos atua há mais de 12 anos no Jardim Canguru, em Campo Grande. A Organização da Sociedade Civil – OSC atende hoje 124 crianças, oferecendo atividades no contra turno escolar.

Além de musicalização, dança e integração social, o Instituto garante ainda alimentação para a maioria das crianças atendidas. Mesmo diante de enormes desafios impostos pela pandemia, a Organização vem fazendo o seu melhor, e nessa Páscoa não poderia ser diferente.

Com ovos de chocolate garantidos para as crianças do Instituto, por meio de doações realizadas por empresa local, o Mana do Céu iniciou uma campanha para arrecadar caixas de chocolate, a fim de atender toda a comunidade. Faltam em média 600 caixas para beneficiar os 700 jovens assistidos pelas ações do Instituto, por isso o apelo para que a sociedade contribua.

Os interessados em doar podem entrar em contato diretamente com o diretor da Mobilização e Articulação do Instituto, Igor Silva, pelo telefone: (67) 99240-7413.

Serviços:

Quer conhecer mais sobre o Instituto Maná do Céu? Acesse http://manadoceu.org.br/ e nos canais da instituição no Facebook e no Instagram.

O Maná do Céu para o Povos fica na Rua Caraíba, 449 – Jardim Canguru, Campo Grande.