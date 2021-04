Homem que tinha cumprido pena por tráfico é assassinado em avenida

Um mecânico que tinha cumprido pena por tráfico de drogas foi assassinado na tarde desta quarta-feira (31) no cruzamento das ruas Mário Gonçalves e João Ponce de Arruda no centro da cidade de Coronel Sapucaia. A vítima foi identificada como sendo Alexsandro Catto Zanotim de 35 anos que trafegava em uma moto CG 150 FAN quando foi atingido por vários disparos de pistola 9 milímetros.

Avisada por populares a Polícia Militar esteve no local, mas não foi possível socorrer a vítima que morreu logo depois de receber os tiros. No local os PMs apreenderam diversos cartuchos de pistola e dois aparelhos celulares que estavam com o mecânico.

A companheira de Alexsandro disse que o marido era de Dourados e tinha saído da cadeia no ano passado