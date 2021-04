Homem é encontrado morto com várias capsulas de pistola em veículo

Na manhã desta quita-feira (1), um homem ainda não identificado foi encontrado morto dentro de uma caminhonete modelo GM Silverado branca, com placas de Dourados, na região da sitioca Campina Verde.

De acordo com informações policiais, provavelmente, a vítima foi executada com tiros de pistola 9 milímetros. O vidro do veículo foi atingido pelos disparos e há várias cápsulas ao entorno.

A Polícia Militar foi acionada por um morador da região que ouviu os tiros por volta das 22h30 da noite desta quarta-feira (31) e, na manhã de hoje, foi até o local para ver o que tinha acontecido.

A perícia da Polícia Civil está a caminho do local para atender a ocorrência.

Da redação com o Dourados News