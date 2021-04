Governo do Estado e Município em harmonia para as eleições de 2022

Na próxima semana, mudanças no secretariado do Governo do Estado e da Prefeitura indicarão sintonia nos dois poderes Executivos e selará uma aliança entre Reinaldo Azambuja (PSDB) e Marquinhos Trad (PSD) para as eleições de 2022.

Com a posse do secretário especial de governo, Carlos Alberto de Assis, para diretor-presidente da Agepen (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), prevista para 11 de abril, abre-se espaço para aliados políticos nos poderes Executivos.

Sua vaga no governo será destinada ao vereador João César Mattogrosso (PSDB), que deve assumir uma secretaria especial já visando uma disputa como deputado nas eleições de 2022. Deixando vaga uma cadeira na Câmara Municipal, quem assume o posto é o suplente, o vereador Ademir Santana (PSDB), que também tem posse programada para a próxima semana.

Nas mudanças do Executivo Municipal, a SEDESC (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia) será assumida por Rodrigo Terra, que é atual diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes). Sua saída dará oportunidade para que Claudinho Serra (PSDB) seja empossado na Fundação.

A cascata de mudanças dará vaga ao ex-vereador Odilon Junior (PSD) na função de diretor-presidente da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos).