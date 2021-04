Governador autoriza pagamento adicional a servidores da saúde

A partir da folha salarial de abril, os servidores da saúde irão receber um adicional de função no pagamento, previsto na Lei 5.175/2018, que aprovou o Plano de Cargos e Carreiras da categoria. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) autorizou o pagamento de R$2,5 milhões para 3.420 funcionários públicos do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

A decisão administrativa foi comunicada na quarta-feira (31) em uma reunião entre os secretários estaduais Ana Nardes (Admnistração), Geraldo Resende (Saúde) e Sérgio Murilo (Governo), e os representantes do Sintss (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social).

“Sensível à luta dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente da pandemia de covid-19, o governador Reinaldo Azambuja autorizou essa implementação salarial na folha de abril, com pagamento em maio, para todos os servidores da saúde”, explicou Ana Nardes.

É uma demanda atendida pelo Governo que, durante a pandemia, reconhece os esforços dos profissionais diante do cenário caótico e de perdas de colegas de trabalho também.