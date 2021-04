Em Dourados: Prefeito Alan Guedes permite reabertura do comércio e alguns eventos

O Prefeito de Dourados Alan Guedes, usou as redes sociais nesta semana, para repassar alguns recados à população, no vídeo ele afirma que irá permitir a reabertura do comércio e alguns eventos na segunda maior cidade do Estado.

As atividades devem ser retomadas a partir da próxima segunda-feira (05), obedecendo o decreto Estadual. Na capital, os empresários aguardam um novo decreto com medidas para a volta das atividades comerciais. O prefeito Marquinhos Trad já sinalizou que irá flexibilizar as regras, e o edital deve ser publicado amanhã no Diário Oficial de Campo Grande DIOGRANDE.

Assista o vídeo: