Detran prorroga licenciamento; confira o calendário

Com a suspensão do atendimento presencial ao público decretado pelo governo do Estado em função da necessidade de regras mais duras no enfrentamento a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou na edição dessa segunda-feira (29) do Diário Oficial do Estado, novo calendário de licenciamento de veículos.

A partir de agora, os veículos com placas final 1 e 2 deverão quitar o licenciamento para o exercício 2021 em maio, 3 e 4, em junho, 5 e 6 em julho, 7 e 8 em agosto, final 9 em setembro e 0 em outubro.

Enquanto isso, o Departamento segue cumprindo a determinação do Decreto nº. 15.638 de 24 de março de 2021, que prevê a suspensão das atividades consideradas não essenciais entre os dias 26 de março e 4 de abril.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressalta que vale lembrar que mais de 50 serviços prestados pelo órgão já podem ser feitos de maneira digital, por meio do Portal de Serviços.

“Sabemos que esse ainda é um período que requer cuidado e por isso o governo optou pela suspensão dos atendimentos. Esse é o momento para termos paciência, certos de que tudo isso logo vai passar. O Detran tem trabalhado de maneira árdua para garantir o atendimento de todos, principalmente de forma digital e por isso temos vários serviços que podem ser executados pelo nosso site, por isso peço a colaboração de todos”, afirmou.

A seguir a tabela com as novas datas do licenciamento 2021.

PLACA FINAL – MÊS

1 e 2 – Maio

3 e 4 – Junho

5 e 6 – Julho

7 e 8 – Agosto

9 – Setembro

0 – Outubro