Vídeo: Com 109 mil vacinados, Campo Grande vira referência no país

Vamos começar o dia e o quarto mês do ano com boas notícias. A cidade morena tem leva Mato Grosso do Sul à posição de destaque no no ranking nacional de vacinação. Com mais de 900 mil habitantes, A capital já conta com mais de 109 mil vacinados contra a Covid-19.

O número se divide entre trabalhadores da saúde e idosos, que já receberam a primeira dose da vacina.

Em Cuiabá, que possui pouco mais de 618 mil habitantes, o vacinômetro atualizado na última segunda-feira (29) aponta que apenas 40.806 pessoas receberam a primeira dose.

A estratégia de montar 61 postos de vacinação é apontada como um dos principais motivos de sucesso pela Secretaria de Saúde da Capital vizinha.

Ao todo, são 55 unidades de Saúde e mais três pontos estratégicos – sendo um deles no sistema drive thru -, além de convênio com três planos de saúde e as vacinas são pulverizadas para todos os locais, a fim de manter fluxo contínuo de vacinação.

Em Mato Grosso do Sul, a Capital optou por deixar a vacinação em livre demanda – segundo o Município, seguindo uma orientação do próprio Ministério da Saúde – e pedindo à população para que faça apenas um cadastro prévio para acelerar o processo no momento em que o morador procurar um posto de vacinação.

No entanto, caso a pessoa não tenha acesso à internet, o cadastro pode ser feito no local, momentos antes de receber a imunização, segundo a assessoria do Município.

Novos pontos de vacinação

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde SESAU, na próxima segunda-feira (05), mais um drive será inaugurado para prestar o serviço de imunização à população no Albano Franco, com a capacidade de vacinar 15 mil pessoas por dia. As equipes já estão sendo treinadas no Ayrton Sena. A pasta confirmou ainda a abertura de 11 novos leitos de CTI no Hospital Universitário.