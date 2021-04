Caminhão carregado com carvão pega fogo na rodovia

Caminhão carregado com carvão pegou fogo, nesta quinta-feira (01), às margens da rodovia. O acidente ocorreu próximo de Bodoquena, a 265km de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros informou que um caminhão de combate está no local, porém ainda não foi descoberto o que pode ter provocado o incêndio. Além disso, também não foi revelado o estado do condutor do veículo.

No local do acidente, segue liberado o trânsito de veículos.

Veja também: