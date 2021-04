Bolívia, Chile e Peru fecham fronteiras com o Brasil

A partir desta sexta-feira (02) a Bolívia fechará as fronteiras com o Brasil. A medida durará pelo menos 7 dias. Já o Peru declarou lockdown durante o feriado da Páscoa até o dia 04 de abril.

Para se protegerem da ‘P1’, conhecida como a variante de Manaus, os países vizinhos tomaram tais medidas para evitarem a proliferação das cepas brasileiras. Em Lima, capital peruana, ela já é responsável por 40% das infecções registradas.

No Chile, as fronteiras de todo o país permanecerão fechadas durante o mês, a partir de segunda-feira (03). Santiago, capital do país, já havia decretado lockdown por causa dessa variante.

