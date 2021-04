Barraco na UTI: Esposa descobre que marido intubado tem amante

Mulher de 48 anos procurou a delegacia de polícia da Capital, na noite de ontem (31), após descobrir que o marido, internado em estado grave devido a complicações da covid-19, possui uma amante.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou que é casada há 20 anos e possui uma filha em comum com o marido. Ela informou que estava no trabalho quando recebeu uma ligação do companheiro que afirmava estar internado no hospital com covid-19, mas que ela não precisava ir até o local, pois ele estava bem.

A mulher seguiu até o hospital onde foi informada por um funcionário que o paciente estava acompanhado da namorada. Neste momento, ela descobriu que uma das amigas era a amante do marido.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou a dizer para ela “ir embora, cuidar da sua vida” e que a partir daquele dia quem cuidaria das “coisas” dele seria a amante. No dia 30 deste mês, a mulher descobriu que o marido seria intubado.

Para os policiais, ela informou que os documentos, cartões de banco e celular estavam com a amante do marido.

