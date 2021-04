4 pessoas morrem em UPA esperando vaga na UTI

Em Campo Grande, 4 pessoas morreram nesta quinta-feira (01) em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) enquanto esperavam por leitos vagos nas UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo).

Os pacientes vieram a óbito por complicações no quadro de Covid-19 e juntos somam às 57 mortes registradas em Mato Grosso do Sul só neste primeiro dia do mês de Abril.

Segundo dados da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde Pública), ainda hoje foram registrados 1.859 novos testes positivos para o novo coronavírus em todo o Estado. Na Capital, outros 43 pacientes aguardam liberação de leitos de UTIs.