Governador anuncia novo toque de recolher em Campo Grande das 21h às 5h

As novas medidas começam a valer na próxima segunda-feira

O governador Reinaldo Azambuja informou durante reunião do programa Prosseguir, na manhã desta quarta-feira (31), que Mato Grosso do Sul terá horários diferentes de toque de recolher e que as atividades econômicas estarão liberadas para reabrir as portas a partir da próxima segunda-feira (5).

Com a atualização do mapa regional hoje, apenas Sidrolândia é classificada com bandeira cinza, o que signica extremo risco de contágio do vírus da Covid19 na região. No município, foi mantido o toque de recolher das 20h até 5h.

Outras 55 cidades estão em bandeira vermelha, entre elas Campo Grande. Apesar da superlotação na Capital, com 34 óbitos por covid e 1.036 contaminados em apenas um dia e saiu da classificação cinza. Na Capital, ficou estabelecido o toque de recolher entre 21h às 5h. Outras regiões com bandeira laranja, o recolher obrigatório começa 22h e acaba às 5h.