A previsão do tempo para esta terça-feira (30) é de céu parcialmente a nublado com expectativa de chuvas em áreas isoladas de fraca intensidade, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A umidade relativa do ar poderá variar entre 35% a 90%. Ventos de intensidade fraca a moderada devem ser registrados no decorrer do dia.

As temperaturas podem registrar mínima de 15°C e máxima de 38°C no Estado. Na capital a variação está estimada entre 20°C a 33°C.