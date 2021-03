Vídeo: ônibus da Capital é flagrado novamente com aglomeração

Nova semana se inicia e as denúncias de ônibus lotados em Campo Grande continuam viralizando nas redes sociais. Gravado na manhã desta segunda-feira (29), um novo vídeo mostra várias pessoas dentro do transporte público, desta vez, na linha de frota do Guaicurus – 075.

Na última quinta-feira (25), a Câmara Municipal de Campo Grande encaminhou à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com cópia ao Consórcio Guaicurus, cobrando o aumento da quantidade de ônibus circulando na Capital, principalmente nos horários de pico, por conta do aumento dos casos de coronavírus na cidade.